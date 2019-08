Nigerianer vor Gericht : Kreditkartenbetrug – Kunst des Schwarzfahrens

Leverkusen So wie es der Angeklagte einräumte, war alles recht einfach: Er rief eine bestimmte Internet-Seite auf, meldete sich an, gab seine Bestellungen auf. Auf diese Art und Weise hat der 36-jährige aus Leverkusen über vierhundert Mal Aufträge erteilt.

Der Polizist erklärte zum möglichen System, dass es derzeit geschätzt 300.000 bis 400.000 Datensätze von Kreditkarten im Internet gebe. Die Bahn unterhalte in Potsdam eine eigene Abteilung, die Betrugsfällen nachgeht und die Informationen mittels eines elektronischen Datenausgleichs auch ans Kölner Polizeipräsidium schickt. In diesen Datensätzen versucht die Polizei über IP-Adressen und Telefonnummern an die Gauner zu kommen – so in diesem Fall. Der Prozess wird fortgesetzt.