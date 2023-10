Leverkusener vor Gericht Drogen statt Kaffee aus Kolumbien

Der Angeklagte schaut auf den Boden und reibt sich die Augen. Das ändert sich auch nicht, als die Kammer in den Saal tritt und der Vorsitzende den ersten Verhandlungstag eröffnet. Der 47-jährige Leverkusener ist einer von sechs Angeklagten, die sich am Wuppertaler Landgericht wegen bandenmäßigem Drogenhandel verantworten müssen, und schnell kommen Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit des Mannes auf. Der Vorsitzende schickt ihn mit dem psychiatrischen Gutachter gleich wieder zurück in den Gewahrsam im Kellergeschoss. Dort soll der Sachverständige klären, ob der Angeklagte dem Prozess überhaupt folgen kann. Eine Dreiviertelstunde später ist klar: Es könnte klappen, mit regelmäßigen Pausen. Fünf Tropfen eines Beruhigungsmittels taten ihr Übriges - der Psychiater sprach von einer Angststörung, unter der der Leverkusener leiden würde. Ausgelöst möglicherweise durch einen Raubüberfall im Jahre 2017, danach sei der Mann auch noch von einem Auto überfahren worden. Seine Inhaftierung in der nun verhandelten Sache wegen des Drogenhandels habe die psychische Erkrankung verschlimmert, und es stelle sich auch die Frage der Haftfähigkeit. Grundsätzlich halte er den 47-Jährigen zwar für haftfähig, und dennoch müsse das Gericht entscheiden, ob man die erhebliche Verschlechterung seines Zustandes durch die Untersuchungshaft hinnehmen wolle. Die Kammer will sich zeitnah mit dieser Frage befassen, jenseits der Öffentlichkeit. Dem Leverkusener wird vor allem vorgeworfen, in den Kokainhandel involviert gewesen zu sein und Scheinfirmen zur Entgegennahme der als Kaffee getarnten Lieferungen aus Kolumbien gegründet zu haben.