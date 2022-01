Amtsgericht Leverkusen : Mann wegen 600 kinderpornografischer Fotos angeklagt

Leverkusen Auf diversen Speichermedien fanden Ermittler knapp 600 kinderpornografische Dateien. Ihr Besitzer soll ein 59-jähriger Leverkusener sein. Vor dem- Amtsgericht gestaltete sich die Beweisaufnahme nun allerdings schwierig. Der Beschuldigte machte keine Angaben zur Sache. Eine Verurteilung konnte wegen der Beweislage nicht erfolgen. Einen Freispruch gab es jedoch ebenso nicht.

Die beschlagnahmten Speichermedien wurden von einem Expertenteam untersucht. Laut Gericht fanden die Gutachter darauf 592 kinderpornografische Bilder. Unter den gefundenen Dateien waren zudem einige Videos. Die Fachleute, so berichtete es die Richterin in dem Verfahren, fanden einen Großteil der Dateien ungelöscht. Sie waren oftmals in versteckten Ordnern angelegt. Eines der Bilder fungierte zudem für einen gewissen Zeitraum als Hintergrundbild auf dem Desktop eines der Rechner.