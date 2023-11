Anti-Gewalt-Aktion Leverkusener Wasserturm soll wieder leuchten

„Orange your City“ ist eine Aktion von UN Women und macht auf Gewalt gegen Mädchen und Frauen aufmerksam. Aufgerufen zu der lokalen Aktion hatte der Zonta Club Leverkusen. Die Zonta Clubs setzen sich schon seit vielen Jahren gegen Gewalt gegen Frauen ein. Neben dem Wasserturm werden in Leverkusen auch Klinikum, BayArena, Sparkassenkugel, Schloss Morsbroich, das Erholunghaus und der Funkenturm in der Neuen Bahnstadt in Orange getaucht.