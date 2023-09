Leverkusener (34) vor Gericht Verteidiger sieht keine Fluchtgefahr

Doch es gab zumindest ein Ereignis, bei dem auch andere Zeugen etwas gesehen oder gehört haben könnten. Das war das Ramadan-Fest 2014 der Familie in der Wohnung in dem Steinbücheler Hochhaus. Neben Familienangehörigen waren zumindest zwei Freunde der Familie dabei, die als Zeugen geladen wurden und die für den Angeklagten aussagten. Sie wollen nichts von Schlägen oder gar von einer blutenden Verletzung des Mädchen bemerkt haben. Obwohl schon so lange her, glichen sich ihre Aussagen auch von der Wortwahl her auffallend. Man wurde den Eindruck nicht los, dass man sich vorher besprochen hatte. Zu häufig kam beispielsweise das Wort „harmonisch“ vor. Nun stellte die Verteidigung sogar noch den Antrag, dass man sich den Ort des Geschehens ansehen sollte, was das Gericht aber ablehnte.