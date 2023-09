Drogendealer aus Leverkusen zu Haftstrafe verurteilt Bei der dritten Razzia klickten die Handschellen

Wenn es einen Film über den Abstieg eines gewöhnlichen Drogensüchtigen und Drogenhändlers geben würde, könnte der 22-jährige Mann aus Lützenkirchen die Hauptrolle übernehmen. Allerdings wäre das eine armselige Geschichte. Nachdem er sich praktisch von seinem zehnten Lebensjahr an immer mehr in die Abhängigkeit von Suchtmitteln begeben hatte, war am Freitag ein Höhepunkt erreicht – ein unrühmlicher: vier Jahre Freiheitsentzug, Einweisung in eine Entzugsanstalt.