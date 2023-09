Leverkusener Verwaltung warnt vor Verzehr von Gemüse PCB-Alarm in der Opladener Neustadt

Bei Untersuchungen des Landesumweltamts (Lanuv), die von der Bezirksregierung routinemäßig in Auftrag gegeben wurden, haben sich in der Opladener Neustadt Anhaltspunkte für eine erhöhte Belastung mit Polychlorierten Biphenylen (PCB, siehe Info) ergeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Von einer akuten Gesundheitsgefährdung sei nicht auszugehen, heißt es weiter. Doch wird vor dem Verzehr von selbst angebautem Gemüse gewarnt.