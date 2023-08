Leverkusener Verwaltung verweist auf klare Regeln Fahrradstraßen sind längst nicht überall möglich

Leverkusen · Nicht nur die SPD will mehr davon – Fahrradstraßen. Immer wieder tauchen sie in Anträgen in politischen Gremien auf. Doch seien sie als „Alltagswaffe“ zur Verkehrsberuhigung nicht geeignet, stellt die Verwaltung klar.

30.08.2023, 12:56 Uhr

Am Stadtpark wurde kürzlich eine Fahrradstraße markiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Den Antrag der SPD zu einem beschleunigten Ausbau des Radwegenetzes vor allem durch die Einrichtung neuer Fahrradstraßen und die Öffnung von Einbahnstraßen für Radler in beide Richtungen hat der Stadtrat aus Zeitgründen vertagt, er bleibt aber weiter auf der Agenda der Politik.