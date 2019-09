Alternatives Transportmittel : Leverkusener Verwaltung setzt auf E-Lastenräder

Leverkusen Alternatives Transportmittel für kurze Wege und Frachten bis zu 100 Kilogramm.

(RP) In Zeiten des Klimawandels gilt es neue Lösungen für den Verkehr zu finden, so etwa für den Transport- und Lieferverkehr auf der letzten Meile. Gerade im Innenstadtbereich können E-Lastenräder den Weg mit einem Kraftfahrzeug unnötig machen. Sie tragen somit dazu bei, Treibhausgas-, Lärm- und Schadstoff-Emissionen zu reduzieren. „E-Lastenräder für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen sind im Alltag eine praktikable Transportalternative. Daher setzen auch wir jetzt an verschiedenen Stellen in der Verwaltung auf E-Lastenräder“, sagt Baudezernentin Andrea Deppe. „Wir wollen damit auch zeigen, dass viele Transportwege ohne Kfz zurückgelegt werden können.“

Den Anfang machen die Gebäudeunterhalterinnen und Gebäudeunterhalter des Fachbereiches Gebäudewirtschaft, die für zahlreiche Handwerkerleistungen an städtischen Bauten zuständig sind. Am Standort Reuterstraße in Schlebusch sind insgesamt zwölf Mitarbeiter für diese Aufgaben zuständig. Seit letzter Woche können sie den Weg zu Arbeiten mit einem geringerem Werkzeug- und Materialbedarf per E-Lastendreirad der Firma Babboe zurücklegen. Das Lastenrad verfügt vorne über zwei Räder und eine geschlossene Lastenkiste, die bis zu 100 Kilogramm aufnimmt. Da das Rad durch die drei Räder stabil steht, ist ein entspanntes und einfaches Fahren auch an Ampeln möglich. Der eingebaute E-Motor erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern und hat eine Reichweite von 40 bis 60 Kilometern.