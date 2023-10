Rund um die Leverkusener Bayarena Verwaltung lehnt weitere Sperrungen bei Heimspielen ab

Die Verwaltung winkt in einer Stellungnahme ab: „Wie schon in der Vergangenheit haben die nochmaligen Prüfungen ergeben, dass eine einlasskontrollierte Sperrstelle an der Einmündung Karl-Krekeler-Straße/Willy-Brandt-Ring zu erheblichen Verkehrsproblemen aufgrund der Ampelschaltung im Bereich des Willy-Brandt-Rings führen würde, wodurch auch eine erhöhte Unfallgefahr hervorgerufen werden kann.“