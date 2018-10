Leverkusener Verkehrsbetrieb nutzt finnische Technik

Leverkusen Die Wupsi wird wahrscheinlich ab Ende März nächsten Jahres 30 ältere Linienbussen mit besonderen Abgaskatalysatoren ausrüsten können. Dann sollen die Dieselfahrzeuge der Baujahre 2010-2013 die Abgasnorm Euro 6 erreichen.

Der Testbus sendet dabei ständig die Daten der Abgasreinigungsleistung an die Wupsi-Zentrale. Störungen lassen sich nach Firmenangabe so schnell erkennen. Diese Überwachungseinheit kann auch in die weiteren Busse installiert werden. Neben den Wupsi-Technikern wären dann auch die Behörden in der Lage, die aktuellen Abgasdaten abzulesen. Eine ähnliche Überwachungstechnik gibt es etwa an der Müllverbrennungsanlage in Küppersteg. Die Wupsi gibt eine Filterleistung von über 90%, meist aber über 95 % an. Auswirkungen auf die Motorleistung durch das neue Reinigungsgerät stellten die Fahrer nicht fest.