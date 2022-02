Trauer in Leverkusen : „Vater des Zeltlagers“ Verhülsdonk gestorben

Wiesdorf Der frühere Wiesdorfer Pfarrer und Gründer des „Zeltlagers“ für Jugendliche, Leo Verhülsdonk, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Im Nachkriegsdeutschland hat er Ferienfreizeiten für junge Leute ins Leben gerufen. 1957 war das und Leo Verhülsdonk junger Pfarrer der Gemeinde St. Antonius in Wiesdorf. Und überhaupt war der Geistliche nicht nur ein Mann des Wortes, sondern auch der Tat. „Tausende Kinder und Jugendliche aus Leverkusen und Umgebung sind mit ihm schon ins Zeltlager gefahren. Die damaligen Zeltlagerteilnehmer erinnern sich gerne an seine besondere Art der Personenbeförderung. Im Dänemark-Zeltlager war der Weg zum Strand relativ weit. Wie die Ölsardinen quetschte Leo die Teilnehmer in seinen VW-Käfer und auch in den Anhänger. So konnten mit einer Tour dreißig Kinder befördert werden.“