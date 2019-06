Metall- und Elektroindustrie : Unternehmerverband schlägt Konkunktur-Alarm

Leverkusen Zum Thema „Arbeitswelt der Zukunft“ referierte Professor Sascha Stowasser. Der Wissenschaftler sprach auf der Jahreshauptversammlung des Arbeitsgeberverbands der Metall- und Elektroindustrie und der Unternehmerschaft Rhein-Wupper.

Stagnation, zum Teil sogar schon eine rückläufige Beschäftigtenstruktur in den Mitgliedsunternehmen, branchenübergreifende schlechtere Erwartungen – so fasste der Vorstandsvorsitzende der Metall- und Elektro-Arbeitgeber zusammen. Die im Bergischen stark vertretenen Automobilzulieferer beklagen bereits Umsatzrückgänge von bis zu 20 Prozent. Stellvertretend wird Michael Hedderich zitiert. Der Senior Vice President von Tenneco (früher Federal-Mogul): „Bei uns beträgt der Umsatzrückgang im ersten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 zehn Prozent. Eine Verbesserung der Lage im zweiten Halbjahr können wir nicht erkennen.“

Für Arndt Krebs ist das „kein Weckruf mehr, sondern ein Alarmzeichen“. Und er listet bei seiner Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung die Mängel auf: eine Bürokratie mit immer mehr Auflagen, zu geringe Wertschätzung der Unternehmer, zu hohe Personalkosten, eine zu hohe Steuerlast von über 30 Prozent, zu hohe Strompreise: „Alleine die EEG-Umlage ist mittlerweile in Deutschland so hoch wie der gesamte Strompreis in den USA.“ Und in Europa würden in Deutschland ohnehin die höchsten Strompreise verlangt.