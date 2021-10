Koalitionsverhandlungen in Berlin : Leverkusener Unternehmer schicken Appell an künftige Regierung

Schickt mahnende Worte nach Berlin: Andreas Tressin. Foto: Verband

Leverkusen Die Wirtschaft nicht vergessen, sondern mit Weitsicht nachhaltig Arbeitsplätze sichern. Das ist eine Aufgabe, an deren Erfüllung die Unternehmerverbände Rhein-Wupper nun in einem Appell an Berlin erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufbruchstimmung über das Ringen der richtigen Zukunftskonzepte „sieht sicherlich ganz anders aus. Deshalb muss jetzt vor allem eines klar sein: Für die Bildung einer Koalition haben nun endlich alle in Betracht kommenden Parteien Konkretes abzuliefern und vor allem Tempo aufzunehmen, denn die dringend notwendigen Reformen dulden schon lange keinen Aufschub mehr.“ Das sagt Andreas Tressin, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein-Wupper im Nachgang der Bundestagswahl – und mitten in den aktuell laufenden Koalitionsgesprächen in Berlin.

Tressin mahnt für die Unternehmer: „Eine Hängepartie wie vor vier Jahren darf es auf keinen Fall mehr geben. Alle Parteien sind jetzt in der Bringschuld und müssen beweisen, dass sie es ernst meinen und Verantwortung übernehmen wollen.“ Vor allem auch für das Stärken der Wirtschaft im Land: Es brauche ein „neues Geschäftsmodell Deutschland“ mit einer nachhaltigen Perspektive für den Standort. Tressin nennt als Stichworte „Digitalisierung, international wettbewerbsfähige und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen und in deren Folge sichere Arbeitsplätze.

Schon im Vorfeld der Wahl hatten die Verbände das Fahren auf Sicht „ohne Strategie und nachhaltiges Zukunftskonzept“ der amtierenden Bundesregierung kritisiert. Und während in Berlin SPD und CDU mit FDP und Grünen Themen abgleichen, mahnt die Leverkusener Wirtschaft die künftige Bundesregierung die Unternehmen im Land nicht zu vergessen. Klimaschutz gegen die Wirtschaft werde nicht umsetzbar sein. „Nichts anderes legt der europäische Green Deal als gesellschaftspolitisches Ziel fest, wenn es dort heißt: ,Eine faire und wohlhabende Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, in der im Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt ist’,“zitiert der Geschäftsführer.