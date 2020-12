IHK-Umfrage : Unternehmen sehen Fortschritte am Standort Leverkusen

Leverkusen Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie die Pandemie und der langwierige Bau der Rheinbrücke blicken kleine und mittlere Leverkusener Unternehmen optimistisch in die Zukunft und bewerten den Wirtschaftsstandort am Rhein besser als noch im Vorjahr.

Im Ergebnis haben die befragten Unternehmen der Wirtschaftsregion Köln dieselbe Note gegeben wie im Jahr zuvor: 2,6. Also ein „gut mit Tendenz zu befriedigend“ und so mit Luft nach oben. Regional gibt es leichte Unterschiede: Die Unternehmen mit Sitz in Köln geben dem Standort mit 2,7 die gleiche Note wie im Jahr zuvor. Dagegen sehen die Leverkusener Unternehmen eine Verbesserung an ihrem Standort und bewerten in diesem Jahr mit der Note 2,5 (Vorjahr 2,9). Der Rhein-Erft-Kreis erhält von den dort ansässigen Unternehmen dieses Mal eine 2,5 (Vorjahr 2,6), der Rheinisch-Bergische Kreis wird mit 2,6 benotet (Vorjahr 2,5). Der Oberbergische Kreis liegt wie im Vorjahr bei 2,7.