Leverkusener Pharmaunternehmen setzt auf Wachstum in den USA : Biofrontera ist 320 Millionen Euro wert

Proferssor Hermann Lübbert gründete Biofrontera Ende der 90er Jahre ursprünglich als Biotech-Firma. Mittlerweile ist das Unternehmen an der Börse notiert (Nasdaq). In diesem Jahr soll die Gewinnschwelle überschritten werden. Foto: Biofrontera

Leverkusen Im Herbst will das junge Pharma-Unternehmen die Gewinnschwelle erreichen. Das Geschäft in den USA soll helfen.

Carsten Maschmeyer hat sich entschuldigt. Dafür, dass er daran gezweifelt hat, dass Biofrontera in den USA erfolgreich ein Geschäft wird aufbauen können. Der TV-bekannte Finanzunternehmer hatte seine Aktien am jungen Leverkusener Pharmaunternehmen verkauft. Später hat Maschmeyer bei Prof. Hermann Lübbert angerufen und eingeräumt, dass er sich in seiner Einschätzung geirrt habe. „Das rechne ich ihm hoch an“, sagt Lübbert, Vorstandschef von Biofrontera.

Geirrt hat Carsten Maschmeyer sich trotzdem. Denn das Tempo, das Biofrontera beim Aufbau seines US-Geschäfts hinlegte, ist so atemberaubend wie der bis hierher erzielte Erfolg, dass bei dem Manforter Unternehmen mittlerweile die Losung gilt: „Der Schlüssel für den Break-Even liegt in den USA“, wie Vorstandsmitglied Christoph Dünwald kürzlich auf der Hauptversammlung betonte. Zum Ende des Jahres soll die Gewinnschwelle, der Break-Even-Point, erreicht, am besten überschritten sein, so dass Biofrontera Gewinne verbuchen kann. Dabei könnte der Absatz des Vorzeige-Medikaments Ameluz in den USA entscheidend sein.

Info Ende der Woche läuft die Frist ab Teilerwerbsangebote hat Biofrontera zwei: von Maruho und von der Deutschen Balaton. Die Frist läuft Ende der Woche aus. Lübbert schätzt, dass Aktionäre an Maruho verkaufen werden. „Es wäre strategisch und langfristig gut, wenn Maruho es schafft, den angestrebten Aktienanteil zu bekommen. Das würde Stabilität in den Aktionärsblock bringen.“ Und dem Unternehmen Sicherheit: „Maruho ist nicht an kurzfristigem Profit interessiert, sondern will sich langfristig einbringen.“

„Dort gibt es ein sehr gut entwickeltes Gesundheitssystem“, sagt Hermann Lübbert. „Die Leute sind gut versichert.“ Bedeutet: Während die Zahl der Fälle von Aktinischer Keratose (Vorstufe von weißem Hautkrebs) in Europa und den USA ähnlich hoch sei, werden in Europa 2,2 Millionen Fälle auch behandelt, in den USA 12,5 Millionen, berichtet der Manager. Und weil in den USA die gesetzlichen Einschränkungen bei den Vertriebswegen geringer seien als etwa in Deutschland, „können wir dort unsere Arznei Ameluz direkt an den Arzt verkaufen, und 100 Prozent der Einnahmen kommen an uns zurück“.

An dem Punkt will Biofrontera ansetzen: „Derzeit machen wir noch Verluste, wir müssen weiter unser Geschäft, vor allem den Vertrieb, aufbauen. Wir sind eine Arzneimittelfirma, die von der Entwicklung bis zum Vertrieb alles selbst macht. Wir müssen eine gewisse Größe haben“, erläutert der Vorstandsvorsitzende. In den USA etwa brauche es einen Vertrieb und einen separaten medizinischen Außendienst, einen Kundenservice und diverse andere Funktionen. Vieles aber, etwa in den Bereichen Zulassung und klinische Studien, „bleibt in Leverkusen. Deswegen wachsen wir permanent – in den USA wie auch in Manfort.“

Der Standort sei gut, aber mittlerweile müsse Biofrontera alles mieten, was möglich sei. „In Leverkusen sind 87 Mitarbeiter beschäftigt, davon zehn im Außendienst.“ In Großbritannien will Biofrontera stärker Fuß fassen, beschäftigt dort drei Mitarbeiter, in in Spanien acht und in den USA 70. Lübbert spricht von 170 Mitarbeiter insgesamt. Zum Vergleich: 2012 waren es 30. Ebenso rasant gewachsen ist der Börsenwert der Firma, die sich auf die Behandlungen von Hauterkrankungen spezialisiert hat, – obwohl sie noch keinen Gewinn macht. Im Januar 2016 lag er bei 48 Mio. Euro, ein Jahr später bei 122, zwei Jahre später bei 160 Mio. Euro. Aktuell ist Biofrontera 320 Mio. Euro wert.

„Im Mai 2016 haben wir die Zulassung für Ameluz in den USA bekommen und entschieden, statt auszulizensieren selbst einen Standort und Vertrieb in den USA aufzubauen. Das war riskant. Aber es hat sich gelohnt. Im Oktober 2016 kam Ameluz auf den Markt.“

Das Flaggschiff hat noch mehr Potenzial, sagt Lübbert. „Wenn man eine Zulassung hat, muss man darauf hinarbeiten, die Anwendung zu verbreitern, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können.“ Ameluz töte Zellen ab, die schneller wachsen als ihre Umgebung. So könne es neben der Krebstherapie auch bei schwerer Akne, bei anderen Bakterien- und Pilzinfektionen und bei Warzen angezeigt sein. Etliche Indikationen, denen sich Biofrontera nach und nach nähern will. Vorrangig sei derzeit Akne.