Leverkusener Schwergewichte auf der Messe „K“ : Aufbruch ins neue Plastikzeitalter

Foto: Covestro

Leverkusen/Düsseldorf Drei Leverkusener Unternehmen nutzen die Kunststoffmesse „K“ als Plattform für Innovationen und als Stellenmarkt.

Die Trends der weltgrößten Kunststoffmesse in Düsseldorf lassen sich in wenigen Worten beschreiben: Mobilität, Nachhaltigkeit, Digitale Welt. Doch was sich hinter diesen Losungen konkret an Produkten, Lösungen und Visionen befindet, zeigen die drei Chemieunternehmen Lanxess, Arlanxeo und Covestro auf der Leistungsschau der Makromoleküle.

Die Aussteller, die in der Chemiestadt am Rhein umfangreichere Produktionen betreiben, präsentieren zahlreiche Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Mehr noch: Die vorgestellten Innovationen sind es, die einen noch spannenderen Alltag in den nächsten Jahren versprechen.

Info Leverkusener Unternehmen auf der „K“ Drei Schwergewichte: Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro (2018) gehört Covestro zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Arlanxeo ist ein weltweit führender Anbieter von synthetischem Kautschuk, der 2018 einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro erzielte. Lanxess ist ein führender Spezialchemie-Konzern mit einem Umsatz von 7,2 Milliarden Euro.

Alles steht dabei unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit. Die Kritik an dem vielen Plastik, das unsere Umwelt verunreinigt, lässt die Chemie-Industrie nicht kalt. Was man beispielsweise an einem ganz profanen Gegenstand wie einen Sportschuh sieht, den Covestro gleich in mehreren bunten Varianten ausstellt. Das ist nur ein Beispiel, wie der Schuh, nachdem er hoffentlich lange genug im Einsatz war, demnächst komplett in den Schredder kommt, weil alles wertvoller Rohstoff ist.

Damit will Covestro den Besucher auf eine Zeitreise nehmen, und zwar in die Zukunft. NRW-Standortleiter Daniel Koch stellt mit einem 3D-Drucker eine kosten- und materialschonende Technologie für die Massenfertigung vor. Oder mit dem alternativen Rohstoff Anilin will man vom bisherigen Ausgangsstoff Rohöl wegkommen. Einen wahren Alleskönner verspricht Koch: „Anilin dient als Ausgangsstoff für Farben und Kunstfasern, aber auch zur Herstellung von Medikamenten.“ Der entscheidende Durchbruch: Man habe es geschafft, Industriezucker aus Pflanzen zu gewinnen und mit einem neuen Verfahren in ein Vorprodukt umzuwandeln, mit dem dann durch chemische Katalyse Anilin produziert werden kann.

Wer schon jetzt ein Gefühl für die Mobilität der Zukunft bekommen möchte, kann sich bei Covestro einmal in einen multifunktionalen mobilen Wohn- und Arbeitsraum setzten, ein Innenraumkonzept für die künftige Fortbewegung.

Wenige Meter weiter präsentiert Arlanxeo seine Vorstellungen von einem Elektroauto: auf einem animierten CAD-Modell werden Reifen, Batterien, Dichtungssysteme,

Schläuche oder Scheibenwischer gezeigt. Neue Reifenmischungen führen zu einem reduzierten Rollwiderstand, oder die Batterien sollen noch stabiler und leistungsfähiger werden.

Beim ersten K-Auftritt von Alanxeo unter dem vollständigen Dach von Saudi Aramco war natürlich auch die Zukunft dieses Unternehmens, an dem Lanxess zum Jahreswechsel seine Anteile abgeben hat, ein Thema. Matthias Gotta, Leiter des Geschäftsbereichs Tire & Specialty, sagte auf der „K“, man habe die Marktposition durch Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Euro zur Erweiterung der Herstellung synthetischer Elastomere (Kautschuk) abgeschlossen. 100 Mitarbeiter sind in Leverkusen tätig. Die 150 Mitarbeiter, die noch Büroräume im Kölner Lanxess-Hochhaus belegen, werden demnächst neue Räume am Kölner Messegelände beziehen. Und: Arlanxeo bietet auch Ausbildungsplätze für Chemikanten an.

Lanxess selbst bleibt bei seinen Hochleistungskunststoffen und will damit eine wichtige Rolle in der Mobilität der Zukunft spielen. „In nahezu allen Bereichen eines Fahrzeugs ist eine Gewichtseinsparung durch Leichtbauwerksteile möglich“, erklärt Michael Zobel, Leiter dieses Geschäftsbereichs.

