Benefizbasar in Rheindorf : Kirche trödelt für die Ukraine

Leverkusen Auch der Leverkusener Shanty-Chor trug zum Gelingen des Benefizbasars bei.

Es gab auch Kleidung in Blau und Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Die Evangelische Kirchengemeinde an Dhünn Wupper und Rhein hat am Himmelfahrtstag in der Hoffnungskirche in Rheindorf einen Trödeltag rund um Frau und Kind veranstaltet. Der Erlös war für Menschen aus dem von Russland mit Krieg überzogenen Land bestimmt. Auch Kaffee und selbstgebackener Kuchen wurden verkauft. Der Leverkusener Shanty-Chor trug ebenfalls zum Gelingen des Benefizbasars bei.