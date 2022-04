Autobahn-Gespräch im Verkehrsministerium : Leverkusener Trio fordert Stopp für „Autobahn-Diktat“ vom Bund

Staatssekretär Oliver Luksic hatte das Gesprächsangebot an Uwe Richrath unterbreitet. Foto: dpa/Christoph Soeder

Leverkusen/Berlin Stadtchef Uwe Richrath und die beiden Bundestagsabgeordneten Serap Güler und Nyke Slawik hatten am Montag 30 Minuten Zeit bei Staatssekretär Oliver Luksic. Klar machen wollten sie dem Mann vom Bundesverkehrsministerium in Berlin: „Mit uns keinen Meter mehr“ beim oberirdischen Autobahnausbau. Nach dem Gespräch sieht Richrath einen Hoffnungsschimmer am Horizont.

Als die Stadtratssitzung Montag gegen 16 Uhr begann, war die kleine Sitzung in Berlin schon vorbei. 30 Minuten hatten Leverkusens Stadtchef Uwe Richrath und die Bundestagsabgeordneten Serap Güler (CDU) und Nyke Slawik (Grüne) ab 15 Uhr Zeit, Oliver Luksic, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, die Position der Stadt zum oberirdischen Ausbau von A 1 und A 3 darzulegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Bundestagsabgeordneter für Leverkusen, hatte im Vorfeld schon angekündigt, für das Gespräch, zu dem neben Richrath auch die Berliner Abgeordneten für Leverkusen zugelassen waren, wohl keine Zeit zu haben.

Die Position der Stadt ist klar: „Mit uns wird es keinen Meter mehr geben“, das wolle er unmissverständlich im Ministerium betonen. Von seinem Ausbaudiktat müsse der Bund nun abkehren, forderte Richrath im Vorfeld, ließ diese Erklärung auch im Stadtrat zu Beginn der Sitzung vortragen. Am frühen Abend dann meldete das Trio das Ergebnis des Termins:

In dem halbstündigen Gespräch einigten sich demnach Luksic und die Delegation aus Leverkusen darauf,“ dass eine Neubewertung der vorliegenden Varianten durch die Autobahn GmbH anhand der Lärmschutzrichtlinien erfolgt. Das Ergebnis dieser Bewertung soll im dritten Quartal 2022 vorliegen und den Beteiligten im Rahmen eines weiteren Termins im Bundesministerium für Digitales und Verkehr vorgestellt werden.“

Das bestätigte am Montag auch die Autobahn GmbH: Sie „untersucht zurzeit die bisher vorgestellten Varianten für den weiteren Ausbau... hinsichtlich der aktualisierten Lärmschutzrichtlinien und neuer Verkehrszahlen“, meldet Sprecher Timo Stoppacher. Erst wenn die Untersuchungen beendet seien, könne festgestellt werden, ob es Auswirkungen auf die Vorzugsvarianten, also den oberirdischen Ausbau, gebe.

Neu in der Debatte zum Autobahnausbau ist dies: Zur Finanzierung der Mehrkosten beim Bau eines Tunnels soll eine finanzielle Beteiligung des Landes NRW aus den Städtebaufördermitteln geprüft werden, heißt es von der Stadt. Um welchen Tunnel, also A1 oder A3, es konkret geht, sagt das Trio vorerst nicht.

Oberbürgermeister Uwe Richrath bewertet den Termin in der Bundeshauptstadt so: „Wir sind in Berlin auf Verständnis mit unserem Anliegen gestoßen. Herr Staatssekretär Luksic ist sich der besonders hohen Belastung der Stadt durch den Verkehr bewusst. Wir müssen nun abwarten, welche Auswirkung die neue Lärmschutzrichtlinie auf die Bewertung der Ausbauvarianten hat. Wir werden gemeinsam weiter für ,Keinen Meter mehr!‘ kämpfen.“