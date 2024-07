Konkurrenzdruck in Leverkusen wächst Taxiunternehmen fordern Mindestpreis für Uber

Die Einführung von Mindest- und Höchstpreisen im Taxigewerbe muss von den Stadtbehörden umfassend geprüft werden. Großstädte wie München und Berlin hatten laut Verwaltung derartige Tarifkorridore eingeführt. Die Einführung von Mindestpreisen für Mietwagen wurde bisher nur in Leipzig genehmigt. Der Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr will nun voraussichtlich Anfang 2025 einen externen Gutachter zu dem Thema beauftragen, „um die generelle Situation des Taxi- und Mietwagengewerbes in Leverkusen bewerten zu lassen sowie weiterführende Maßnahmen, wie Tarifkorridor oder Mindestpreise für Mietwagen und auch eine Anpassung des Taxitarifes zu prüfen“. Weiterhin wurde der vielfach angeregte Theatertarif durch den Fachbereich Kultur und Stadtmarketing geprüft. Nach Auskunft der Leverkusener Taxiunternehmen müsse bei der derzeitigen Kostenstruktur jede Hin- und Rückfahrt über ein Gutscheinsystem mit einem Betrag von acht Euro bezuschusst werden. Das sei bei entsprechend hoher Nachfrage finanziell nicht darstellbar, heißt es im Bericht der Verwaltung.