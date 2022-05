Überlastung in Leverkusen : Tafel verhängt Aufnahmestopp für drei Monate

Leverkusen Grund seien die gesunkene Zahl an Lebensmittel-Spenden, die gestiegene Zahl von Bedürftigen sowie die zusätzliche Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen, teilte der Trägerverein mit.

Die Leverkusener Tafel hat erstmals seit 20 Jahren einen Aufnahmestopp verhängt. Mindestens drei Monate lang würden keine Neukunden mehr aufgenommen, teilte der Verein mit. Grund seien die gesunkene Zahl an Lebensmittel-Spenden, die gestiegene Zahl von Bedürftigen sowie die zusätzliche Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen, erklärte das Tafel-Team. Zurzeit bestehe ohnehin schon eine Wartezeit von sieben Wochen. Die gebuchten Termine behalten laut Verein alle ihre Gültigkeit und werden schrittweise abgearbeitet. „Es geht nicht mehr anders“, erklärte der 1. Vorsitzende Adolf Staffe. „Der Kuchen, der zu verteilen ist, wird immer kleiner. Außerdem arbeiten unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bis an ihre Grenzen.“ In drei Monaten werde die Lage neu analysiert und über das weitere Vorgehen entschieden, so Staffe.