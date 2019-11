25 Euro kostet ein Paket : Leverkusener Tafel sucht Weihnachtspaten

Leverkusen Für 25 Euro gibt es eine Patenschaft über ein Lebensmittelpaket der Leverkusener Tafel zu Weihnachten. 1400 Pakete für Bedürftige sollen es werden.

In einem Monat ist Nikolaus. Da wird es Zeit, die Lebensmittelpakete zu packen, die von der Leverkusener Tafel jedes Jahr zu Weihnachten an Bedürftige verschenkt werden. 1400 Päckchen waren es im vergangenen Jahr, und genau so viele hat die Tafel wieder beim Kooperationspartner Metro-Markt, bestellt. In der Hoffnung, dass sich auch in den nächsten Wochen wieder so viele Spender finden, die den Gegenwert von 25 Euro pro Paket auf das Konto des Vereins überweisen. Denn eigene Mittel hat er dafür nicht. Aber Vorsitzender Adolf Staffe ist zuversichtlich, schließlich hat es mit der Finanzierung auch in den vergangenen Jahren geklappt.