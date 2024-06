Hilfe für bedürftige Leverkusener Familien Tafel spendet 50 Taschen für Schulanfänger

„Jeder gibt, was er kann“. Nach diesem Leitspruch der Tafelbewegung engagieren sich etwa örtliche Bäckereien, Supermarktketten sowie zahlreiche Wirtschaftsunternehmen. Viele Helfer spenden ihre Freizeit für die Idee. Ein paar Stunden am Tag, in der Woche, im Monat – so wie es die persönlichen Möglichkeiten zulassen.