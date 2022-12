Hilfe in der Not Leverkusener Tafel gibt 1400 Weihnachtspakete aus

Eine lange Schlange hatte sich am Freitag schon vor der Wiesdorfer Christuskirche gebildet, bevor dort um neun Uhr Helfer der Leverkusener Tafel mit der Ausgabe der Weihnachtspäckchen begannen. „Muss ich mich mit Kinderwagen und Säugling wirklich ganz hinten anstellen“, fragte eine junge Mutter eine der Helferinnen. „Kommen Sie nach 11 Uhr wieder“, riet die. „Dann geht es ganz schnell.“ Tatsächlich sei der Andrang jedes Jahr in den ersten beiden Stunden nach der Öffnung am größten, weiß Reiner Endlein aus Erfahrung. Er gehört seit vielen Jahren zu den Organisatoren der Tafel. Dabei habe man immer ganz gut kalkuliert und musste noch nie jemanden mit leeren Händen fortschicken, auch nicht kurz vor Ende der Verteilung um 16 Uhr. Vermutlich stamme das noch aus der Zeit, als die Pakete für die Weihnachtsaktion von den Spendern selbst gepackt wurden und ganz unterschiedlich aussahen. Da war die Auswahl am Anfang noch groß. Doch das ist lange vorbei, die Logistik ist längst perfekt eingespielt. Die Pakete sehen nicht nur einheitlich aus, sie sind auch alle gleich gefüllt mit Grundnahrungsmitteln, Süßigkeiten und Schokolade. Gepackt und verklebt werden sie von Mitarbeitern der Metro, die fester Partner der Weihnachtsaktion ist. 1400 Stück waren es in diesem Jahr. Ein beeindruckender Anblick, denn die ordentlich gestapelten Kartons nahmen einen kompletten Seitenflügel unter der rechten Kirchen-Empore ein. Ehrenamtlerinnen, die sonst in den Tafel-Ausgabestellen tätig sind, stellten immer einzelne vor sich auf die Tische, wo sie die Bedürftigen entgegennehmen konnten.