Junger Pianist geehrt Leverkusener Stipendiat gewinnt Preis in Manchester

Der Pianist Giorgi Gigashvili ist Stipendiat der „stARTacademy“ von Bayer Kultur und hat in Manchester den begehrten Terence Judd-Hallé Award gewonnen. „Wenn man am Anfang seiner musikalischen Karriere steht, ist man so unglaublich glücklich und dankbar für Unterstützung und Auszeichnungen wie diese“, sagt Gigashvili. Er fühle sich geehrt und das motiviere ihn zum Weitermachten. Mit Anfang 20 zählt der Georgier zu den jüngsten Stars der internationalen Pianistenszene. Der vielseitige Musiker wird am 25. Mai innerhalb des „stARTfestivals“ von Bayer Kultur im Erholungshaus auftreten, gemeinsam mit der ebenfalls frisch gekürten Preisträgerin und „stARTacademy-Stipendiatin“ Bar Avni und den Bayer Philharmonikern.