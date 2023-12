Beschlüsse für Leverkusen Stadtrat will Schulwege sicherer machen

Wlan in Fußgängerzonen Der Jugendstadtrat hatte beantragt, kostenloses Wlan in Leverkusener Fußgängerzonen einzurichten. Das sei „kurzfristig nicht umsetzbar, da die Stadtverwaltung über keine eigene Infrastruktur verfügt“, lautet die Antwort der Verwaltung. Doch will sie ermitteln, welche Anforderungen an eine von der Stadt zur Verfügung gestellte Wlan-Abdeckung der Fuß-gängerzonen nötig sind und „diese sowohl mit verwaltungsinternen als auch mit externen Ansprechpartnern näher erörtern“. Den Stadtrat überzeugte das nicht. Er stimmte dem Antrag des Jugendstadtrats einstimmig zu.