Politische Entscheidungen in Leverkusen Stadtrat stimmt für Sonder-Beamte gegen Clans

Schweigeminute Der Stadtrat eröffnete seine Sitzung mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Bürgermeisterin Zöhre Demirci (Grüne), deren Familie aus dem Erbebengebiet kommt, nutzte den Anlass für einen öffentlichen Spendenaufruf für die Erdbebenopfer. Mehr als 6000 Bürger Leverkusens stammten aus der Türkei oder aus Syrien. Das betroffene Gebiet entspreche flächenmäßig dem Staatsgebiet Deutschlands, sagte Demirci.