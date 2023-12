Stadtplanung in Leverkusen Stadtrat macht Weg frei für das Postgelände

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag per Mehrheitsbeschluss grünes Licht für die Bebauung des Alten Postgeländes gegeben. Damit endet ein nunmehr fünf Jahre dauerender Planungsprozess. Auf diese Weise kommt nun der Düsseldorfer Investor Gerd Esser zum Zuge . Er hat 55.000 Quadratmeter Fläche von der Post gekauft. Das Invesitionsvolumen wird auf rund 150 Millionen Euro beziffert. Der Bau soll in drei Abschnitte eingeteilt werden: Baubeginn für den ersten soll spätestens im Sommer 2027 sein, die anderen beiden folgen im Zwei-Jahres-Rhythmus. Der letzte Abschnitt muss laut Vertrag am 31. März 2035 abgeschlossen sein.