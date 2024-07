Standort-Diskussion in Leverkusen Stadtrat hält an Plänen zur Feuerwache fest

Der Stadtrat will bei der Planung der neuen Feuerwache für den Stadtnorden auf Linie bleiben und an seinem Beschluss festhalten. Mit 31 gegen 17 Stimmen lehnte der Rat am Montag einen gemeinsamen Antrag von Opladen Plus, FDP und Bürgerliste ab, der die Einstellung der Standort-Pläne An den Heunen und einen Abbruch der Machbarkeitsstudie einfordert. Im Vorfeld der geheimen Abstimmung gab es nochmals eine breite und lange Diskussion über das umstrittene Projekt.