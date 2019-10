Baugenehmigung verlängert : Stadtrat gibt Verein mehr Zeit für Bau der Moschee

Leverkusen Mit einer denkbar knappen Mehrheit von 23 gegen 21 Stimmen hat der Stadtrat am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung für eine Verlängerung der Baugenehmigung für eine Moschee an der Poststraße gestimmt.

Damit hat der Verein „Maghariba Zentrum Leverkusen“ nun bis 2023 Zeit, das „Gemeindezentrum mit Gebetsraum“ zu bauen. Den zunächst vorgegebenen Zeitraum für eine Fertigstellung des Gebäudes bis Ende 2019 hatte der Verein verstreichen lassen. Als Begründung hatte er einen „langsameren Spenden- und Finanzierungsfluss“ genannt. Nach Angaben des Vereinsvorstandes sollen aber inzwischen 60 Prozent der Baukosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro zur Verfügung stehen, auch eine Kreditzusage einer Bank soll vorliegen.

Der marokkanische Moscheeverein hatte 2014 einen Kaufvertrag für das Grundstück mit der Stadt geschlossen. Die Summe – nach Vereinsangaben wurde ein Preis knapp unter dem Marktwert bezahlt – ist überwiesen. Zunächst war von einem Begegnungszentrum die Rede. Nach 2016 bekannt gewordenen Architektenplänen soll das Gebäude aber eine Kuppel und ein Minarett erhalten und äußerlich einer Moschee entsprechen. Die Baukosten sollen aus Spenden der rund 150 Vereinsmitglieder finanziert werden. Das Zentrum soll neben religiösen Zwecken auch für Bildungsangebote genutzt werden.