Autobahnausbau – Protest in Leverkusen : Stadtrat: Gemeinsamer Kurs gegen die A1-„Stelze“

Leverkusen Resolution gegen die Pläne aus Berlin wurde auf Sondersitzung nahezu einstimmig verabschiedet. Oberbürgermeister Richrath spricht von „historischer Chance“. Ultimatum an Verkehrsminister Scheuer.

In dem Papier wird Verkehrsminister Scheuer ein Ultimatum für einen Besuch und Gespräche in Leverkusen innerhalb von zwei Monaten gesetzt. Sollte er das versäumen, droht die Stadt unter anderen mit Klage und verweigert die Kooperation, etwa beim Verkauf von Grundstücken für den Autobahnbau.

Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) sprach von einer „historischen Chance. Wir müssen Kraft und Energie bündeln, um abzuwenden, was keinen Sinn macht.“ Leverkusen gehe auf diesem Weg „Hand in Hand mit der Landesregierung“. Richrath weiter: „Das, was da geplant ist, trägt nicht. Es werden Milliarden in ein Projekt investiert, das gesellschaftlich keinen Sinn macht.“