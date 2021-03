Sitzung am Montag : Stadtrat debattiert über Hauhalt und Verwaltungsorte

Was wird aus der Musikschule? Der Vorschlag, das Gebäude zum Rathaus zu machen, wird im Rat ebenfalls Thema sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Montag wird eine Mammut-Sitzung erwartet mit vielen wegweisenden Themen. Unter anderem geht es darum, wie die Stadt die Ansiedlung weiterer Wettbüros verhindern kann.

Mehr als 50 Punkte hat sich der Stadtrat für Montag, 22. März, (12 Uhr) auf die Tagesordnung geladen. Im Zentrum steht die Verabschiedung des Hauhalts für 2021. Doch gibt es weitere spannende Themen:

Wettbürosteuer Spielhallen und Wettbüros senken die Attraktivität der Fußgängerzonen, dennoch werden es immer mehr. Was kann die Verwaltung tun? Die CDU hat einen Antrag zur Erhebung einer kommunalen Wettsteuer eingebracht. Doch das juristische Feld ist unübersichtlich und voller Fallstricke. Die Verwaltung listet sie in ihrer Stellungnahme breit auf.

Empfehlung: Der Antrag der CDU-Fraktion wird bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in einem Revisionsverfahren zurückgestellt. Dabei geht es um die Frage der Gleichartigkeit der kommunalen Wettbürosteuer mit dem Bundes-recht der Renn- und Sportwettensteuer.

Haushalt Die Verwaltungsspitze hat dem Stadtrat den Haushalt 2021 vorgelegt. Vor dem Hintergrund der Pandemie ist es für den Kämmerer wegen der zusätzlich anfallenden Kosten besonders schwierig, die schwarze Null zu halten. Einen Ausweg bietet eine Sonderregelung des Landes: Corona-bedingte Ausgaben können auf einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden, was die Verteilung leichter macht.

Die einzelnen Fraktionen und Gruppen werden in ihren Haushaltsreden politische Schwerpunkte für die Zukunft der Stadt herausstellen. In Einzel- und Gruppenanträgen sollen dann noch verschiedene Stellschrauben am Haushaltswerk nachjustiert und festgezurrt werden.

So gibt es etwa einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Grünen, der regelmäßige Unterstützungsleistungen für den Kinderschutzbund, das Naturgut, den Freudentaler Sensenhammer und die „KulturStadtLev“ vorsieht. Bei letzteter geht es konkret um die Honorarkräfte der Musikschule, die tarifgemäß und somit besser bezaht werden sollen.

Verwaltungsstandorte Der Oberbürgermeister hat im Auftrag des Stadtrats ein umfängliches Konzept für die Verwaltungsstandorte vorgelegt. Es sieht im Kern die Konzentration der Standorte in Wiesdorf und Opladen vor. Das Rathaus soll ins Musikschulgebäude verlegt werden, die Musikschule wechselt ins Forum. Der Standort auf dem Frankenberg in Opladen soll bis auf das Stadtarchiv aufgegeben werden. In der Bahnstadt soll ein Neubau entstehen.

Dazu gibt es Änderungsvorschläge von Grünen, FDP, Bürgerliste und Klimaliste. So wollen die Grünen etwa die Musikschule am jetzigen Platz belassen, und sie lehnen einen Verwaltungsneubau in Opladen ab.

Erbbaurecht Die Stadt will das Erbbaurecht weiter fördern und ihre Strategie ändern. Sie hält Grundstücke im Schätzwert von 158 Millionen Euro, die in Erbpacht vergeben sind. Die Pachtkosten sollen bei Vertragsverlängerungen den Marktpreisen angepasst und Grundstücke möglichst nicht mehr veräußert werden. Bei Energiesanierungen der Häuser gibt es Pachtnachlässe.

Schloss Das Museum Morsbroich fährt besser unter dem Dach der „KulturStadtLev“ (KSL), als dass es als eigenständiger Betrieb aus ihr herausgelöst wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Stadt beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach umfassender Analyse von finanziellen und steuerrechtlichen Aspekten. Dabei wurden auch verschiedene Gesellschafts- und Betriebsformen geprüft.