Finanzen in Leverkusen : Stadtrat beschließt: Keine Senkung der Grundsteuer

Finanzen in Leverkusen

Leverkusen Bei Grund- und Gewerbesteuer wird es keine Änderungen geben. Ein Antrag der Bürgerliste fand im Stadtrat keine Mehrheit. Ukraine-Krieg zwingt Kämmerer zum Sparen.

Die Gewerbesteuer hat sich weiter positiv entwickelt. Das geht aus dem Jahresabschluss 2021 der Stadt Leverkusen hervor. Waren es im Jahr 2020 noch Einnahmen in Höhe von 100,5 Mio. Euro, so sind es 2021 bereits 152,2 Mio. Euro, ist einer Verwaltungsvorlage zu entnehmen. Ein Antrag der Bürgerliste, die Gewerbesteuer wieder zu erhöhen und die Grundsteuer zu senken, fand im Stadtrat bei der Sitzung am Montag keine Mehrheit. „Durch die Grundsteuer werden nicht nur Vermieter, sondern auch Mieter belastet“, sagte Bürgerlisten-Fraktionschef Erhard Schoofs. Zuspruch fand der Antrag bei AfD, Klimaliste und Aufbruch Leverkusen.