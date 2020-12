A 1-Planung in Leverkusen : Stadtrat berät über Widerstand gegen die „Mega-Stelze“

Leverkusen Nachdem Bundesverkehrsminister Scheuer hat verkünden lassen, dass sein Ministerium keine Möglichkeiten für Leverkusener Tunnellösungen, weder auf der A 1 noch auf der A 3 sieht, ist politische Standhaftigkeit gefragt.

Wenn am Montag, 14. Dezember, erst der Umweltaausschuss (11 Uhr), dann der Stadtrat (14 Uhr) unter Corona-Schutzbestimmungen im Rathaus zusammenkommen, wird das das bestimmende Thema sein. Was kann Leverkusen tun, damit die befürchtete Mega-Stelze nicht kommt und auch auf der A 3 am Leverkusener Kreuz zumindest eine der beiden Tunnelllösungen doch noch Wirklichkeit werden kann?

Dazu liegen in Antragsform bereits Vorschläge der einzelnen Parteien auf dem Tisch. Sie reichen von Protestposten an Autobahnauffahren über Bürgerprotestbriefaktionen an die zuständigen Verkehrsminister in Land und Bund, Demoaufrufe, Finanzierungsalternativen über die Städtebauförderung bis hin zum Klageweg über die Gerichte. Nun muss das alles sortiert und in Absichtserklärungen in Form möglichst einer Resolution gegossen. Verwaltungsaufträge müssen erteilt werden. Den bisher weitreichendsten Vorschlag hat die SPD-Fraktion vorgelegt.