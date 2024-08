Junge Leverkusener auf Entdeckungstour Stadtkinder machen Ferien im Museum

Seit vier Jahren gibt es die Kooperation der drei Einrichtungen nun bereits. Sie wollen über den gemeinsamen Ferienspaß vermehrt Kinder auf ihre Aktivitäten aufmerksam machen. So spricht Lucia Riemenschnitter, Kunstvermittlerin im Schloss, Jugendliche und Kinder in Jugendhäusern hierfür an. Diesmal ergab sich eine Zusammenarbeit mit dem Haus der Jugend in Opladen und dem Kinder- und Jugendhaus Lindenhof in Manfort. „Wir sprechen gezielt Jugendhäuser an, damit nicht nur Kinder zu uns kommen, die das hier ohnehin schon kennen“, erläuterte sie. Das Projekt ist dabei dank der Förderung durch das Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ des Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie den Deutschen Museumsbund kostenlos.