Zum 90. Geburtstag Leverkusens : Stadtgeschichte soll neues Gewand erhalten

Die Menschen in Leverkusen sind dazu angehalten, ihre persönlichen Geschichten beizutragen.

Und diese Erkenntnisse sollen die Beteiligten dann während eines Kulturforums zweimal in der Villa Römer in eigener Darstellungsform vorzustellen. Wichtig ist dabei nur, dass dieser Vortrag (wie auch immer er aussehen mag) an zwei weiteren Kulturstätten in der Stadt dargeboten wird. „Die Form ist völlig egal, da sind wir offen“, sagt Stefanie Weyer.

Zwei Projekte sind bereits in der Mache. Den Auftakt macht „stadtKultur in Leverkusen (sKiL)“ am 12. September 2020 in der Villa Römer, bei der Verein und Privatleute ihre Geschichte präsentieren können. Zudem wird in Zusammenarbeit mit Institutionen in den Partnerstädten Leverkusens die jeweiligen Stadtentwicklungen in der europäischen Zwischenkriegszeit (1918 bis 1939) beleuchtet. Dieses Projekt aber benötigt noch ein wenig mehr Zeit.