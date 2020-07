Früherer Olympiasieger : Willi Holdorf ist tot – Abschied von einer „Lichtgestalt“

Leverkusen Der frühere Olympiasieger im Zehnkampf starb 80-jährig. Er war ein sportliches Multitalent und Vorbild einer Generation. Als Athlet und Trainer wirkte er viele Jahre in Leverkusen und setzte sich politisch für die Unabhängigeit der Stadt ein.

„Wir sind sehr traurig. Eine prägende Persönlichkeit des deutschen Sports ist von uns gegangen“, sagte Jörn Elberding, Geschäftsführer der Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen am Montag. „Alle Leichtathletik-Freunde verbinden mit Willi Holdorf bleibende Erinnerungen. Wir trauern um eine Lichtgestalt. Wir sind in diesen Stunden in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden.“

In Glücksstadt an der Elbe aufgewachsen, spielte er schon als Knirps Fußball und galt als pfeilschneller Torjäger. Doch der große Wurf gelang ihm als Leichtathlet. Mit 19 wurde er Deutscher Juniorenmeister im Zehnkampf. 1960 erfolgte der Wechsel nach Leverkusen, Trainerlegende Bert Sumser nahm den vielseitigen Schleswig-Holsteiner unter seine Fittiche.

Willi Holdorf bewältigte 21 Zehnkämpfe, davon acht als Sieger. Zwischen 1959 und1965 wurde er 19 Mal in die Nationalmannschaft berufen und absolvierte dabei 37 Einsätze. In den verschiedensten Disziplinen holte er insgesamt 15 deutsche Meistertitel.

Seine Vielseitigkeit bewies Willi Holdorf auch als Fußball-Trainer beim damaligen Bundesligisten Fortuna Köln und als Leichtathletik-Coach in Leverkusen. Stabhochspringer Claus Schiprowski führte er 1968 als Trainer zu Olympia-Silber, Hürdenläufer Günther Nickel in die Weltspitze. Um das deutsche Tennis machte er sich ebenfalls verdient, arbeitete für das Davis-Cup-Team als Konditionstrainer. Er war NOK-Mitglied und Mitglied des Bewerbungskomitees für die Olympischen Spiele an Rhein und Ruhr – und ergriff auch in der Diskussion um die deutsche Bewerberstadt für die Spiele 2024 für Hamburg Partei.