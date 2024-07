Wirtz, Havertz, Henrichs Leverkusener Sportinternat ist stolz auf seine EM-Stars

Benjamin Henrichs ist ein echtes Eigengewächs des LLG. Er begann in der Sportklasse der Stufe 5 und erreichte sein Abitur im Jahr 2015. „Schon während seiner Schulzeit zeigte er seine außergewöhnliche Belastbarkeit und absolvierte die duale Karriere mit Bravour“, schreibt der TSV in einer Pressemitteilung. „Henrichs, der in Leverkusen zum Profi reifte und nach Station in Monaco aktuell bei RB Leipzig spielt, hat sich in der Nationalmannschaft als flexibler Abwehrspieler einen Platz im Kader verdient und kam im Achtelfinale zu seinem EM-Debut.“