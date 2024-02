Vorschlag in Leverkusen SPD will generellen Ü 60-Rabatt für Kultur und Freizeit

Sollen Stadtbürger über 60 Jahre in städtischen Kultur- und Freizeiteinrichtungen generell Rabatt beim Eintritt erhalten? Die SPD-Fraktion sagt ja und hat einen entsprechenden Antrag im Stadtrat eingebracht. Die Stadtverwaltung winkt ab und verweist auf die Kosten. „Viele kommunale Einrichtungen anderer Städte bieten zum Beispiel einen Rabatt für den Besuch von Schwimmbädern, Bibliotheken, Theatern, Philharmonien, Opern und Kinos, Museen, Ausstellungen, Galerien, Kultur- und Sportveranstaltungen an“, begründet die SPD ihren Antrag. „Damit auch den älteren Menschen in Leverkusen die Teilnahme an Aktivitäten außer Haus finanziell vereinfacht wird, soll die Verwaltung in den Gebührenordnungen der städtischen Einrichtungen ermäßigte Senioren-Tarife festlegen.“