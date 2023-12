Leverkusener SPD-Parteitag zur Stadtplanung In 15 Minuten alles Wichtige erreichen

Milanie Kreutz, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, lenkte den Blick auf die Umstrukturierung der Wiesdorfer Innenstadt und hob hervor, dass „sich hier endlich einiges tut“. So sei mit der geplanten Umgestaltung der City C, der Erwerb des Kaufhof-Gebäudes und dem größeren Freiraum an Möglichkeiten rund um die Umbaumaßnahmen in diesem Gebiet sowie dem Postgelände und der Wöhlerstraße vieles in Bewegung.