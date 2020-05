Zoff in der SPD : Eva Lux unter Druck – erzwungener Abschied vom Rat

Leverkusen Die SPD-Landtagsabgeordnete zieht sich nach einem Parteitagsbeschluss zurück im Zorn, rechnet mit Gegnern ab und spricht von einer „Schmutzkampagne“. Im Landtag will sie bleiben, muss aber mit Gegenkandidaten rechnen.

Der interne Machtkampf innerhalb der SPD geht weiter. Die Landtagsabgeordnete Eva Lux hat angekündigt, nicht mehr für einen Ratssitz zu kandidieren. Sie folgt damit einem Parteitagsbeschluss von Ende Februar, der ein solches Doppelmandat untersagt hat. In einem parteiinternen Brief klingt Bitternis durch. Die Ratsfrau und Bürgermeisterin rechnet scharf mit ihren parteiinternen Kritikern ab. Es gebe gute und schlechte Argumente gegen ein Doppelmandat. Die ehrenamtliche Ratsarbeit erfolge eben stets nebenberuflich und sei insofern in der Regel ein Doppelmandat, Interessenkonflikte zwischen Ratsfraktion und Landtagsarbeit sieht Lux nicht.

Den Parteitagsbeschluss wertet die Landtagsabgeordnete indirekt als Replik ihrer Widersacher auf die Unterstützung von Jonas Berghaus bei der Wahl des Parteivorsitzenden, die von Beobachtern und nicht wenigen Parteimitgliedern als „Putsch“ gegen die damalige Vorsitzende Aylin Dogan gewertet wurde. Lux wurde dabei als Drahtzieherin gesehen. Als Reaktion darauf habe sie eine „Schutzkampagne“ erleben müssen. „Mein Name fällt in über 20 Presseartikeln ... jeder Artikel voller Gerüchte aus anonymen, aber vermeintlich wohlinformierten SPD-Kreisen“, heißt es in dem Brief. Lux bestreitet ausdrücklich, Berghaus zur Kandidatur gedrängt oder ihn unterstützt zu haben und spricht von „Legenden, Gerüchten und Lügen über meine Person“.