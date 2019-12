Mit 94,8 Prozent zum Oberbürgermeister-Kandidaten gewählt : „Uwe kann es“

Leverkusen SPD kürt amtierenden Stadtchef zum Oberbürgermeister-Kandidaten für Kommunalwahl 2020. Eva Lux verteilt Lob.

Entlohnung Der Posten des Leverkusener Oberbürgermeisters ist per Gesetz mit rund 134.000 Euro dotiert. Nach den veröffentlichten Zahlen kamen für Richrath 2018 noch rund 27.000 Euro an Nebeneinkünfte dazu (alles brutto).

Richrath glaubt, das Amt des Oberbürgermeisters „neu definiert zu haben“: „Ich bin nicht der Boss dieser Stadt, ich bin ihr erster Bürger. Anfassbar, nahbar und immer im Gespräch mit Menschen, denen diese Stadt am Herzen liegt“, sagte er in seiner Bewerbungsrede. Er habe durchaus Erfolge erzielt: „Ich bin hinter den Kulissen derjenige, der wichtige Projekte vorantreibt, der mahnt und fordert.“ Damit sei er auch mal ein unbequemer Oberbürgermeister. Das sollten alle bedenken, die ihn für „wenig durchsetzungsfähig“ einstuften. Ziele seien eben nicht immer auf dem kürzesten Weg zu erreichen. Er habe „zahlreiche“ Nackenschläge und Kompromisse bewältigen müssen. Dennoch habe er weiter „große Lust und sehr viel Kraft, meine Heimatstadt erfolgreich zu gestalten“. Als Arbeitsschwerpunkte für die nächsten Jahre sieht Uwe Richrath: Investitionen in Schulen und Kitas, das Mobilitätskonzept, die Attraktivierung der Stadt als Standort für Investoren, die Neunutzung der City C, die Stärkung der sozialen Strukturen in den Stadtteilen, etwa über Vereine und Sportangebote.