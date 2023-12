Leverkusener Genossen schrumpfen weiter SPD-Fraktion schließt Ratsfrau Ariane Koepke aus

Paukenschlag in der Ratsfraktion der SPD am Mittwochabend: Einstimmig haben die Genossen Ariane Koepke aus der Ratsfraktion ausgeschlossen. Damit verliert die SPD nach Sven Tahiri ein weiteres Fraktionsmitglied. Der in Steinbüchel direkt gewählte Ratsherr Sven Tahiri hatte Mitte September die SPD-Fraktion verlassen und ist der CDU-Fraktion beigetreten. Den Schritt begründete er mit Vertrauensverlust. Mit dem Ausschluss Koepkes verändern sich die Machtverhältnisse im Rat weiter zuungunsten der Sozialdemokraten. Größte Fraktion bleibt die CDU mit 15 Sitzen. Die SPD als zweitstärkste Fraktion verliert einen weiteren Sitz und ist künftig noch mit elf Mandaten vertreten. Wie es hieß, soll Koepke aus der Partei ausgetreten sein. Sie ist nicht nur Ratsfrau, sondern auch stellvertretende Parteivorsitzende in Leverkusen. Als SPD-Landtagskandidatin unterlag sie 2022 als Direktkandidatin Rüdiger Scholz von der CDU.