Parteitag : Leverkusener SPD beschließt Ausschluss des Doppelmandats

Leverkusen (bu) Mit großer Mehrheit hat die Leverkusener SPD auf ihrem Mitgliederparteitag am Samstag den Ausschluss von Doppelmandaten beschlossen.

„Wir erwarten von unseren Mandatsträgern, sollten sie in ein weiteres Mandat gewählt werden, dieses entweder nicht anzutreten, oder ihr bisheriges Mandat niederzulegen“, heißt es in dem Beschluss. Dies gelte insbesondere für Mandatsträger in den Bezirksvertretungen, dem Stadtrat (ausgenommen sachkundige Bürger und Einwohner), Landtag, Bundestag und Europaparlament.