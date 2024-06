Urlaubsersatz für Leverkusener Jugendliche „Sommerspektakel“ soll weitergehen

Sommer, Sonne, „Sommerspektakel“ – das kostenlose Ferien- und Freizeitangebot der Jugendszene Leverkusen hat sich an nicht nur als fester Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche als Alternative für Urlaub am Strand oder in den Bergen längst etabliert, auch der neue Standort im Neulandpark kommt gut an. In der ersten Ferienwoche, vom 8. bis zum 12. Juli ,gibt’s für Kids dort wieder allerhand zu tun und zu erleben. Die Finanzierung kann dabei letztmalig zu einem großen Teil durch eine großzügige Erbschaft erbracht werden. Der Fortbestand des Projekts soll dennoch nicht in Gefahr sein.