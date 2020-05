Leverkusener vor Gericht : Marihuana-Plantage in einer früheren Aldi-Filiale

Marihuana-Anbau im großen Stil sollen die beiden Angeklagten betrieben haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Ein 24-jähriger Leverkusener soll mit einem Komplizen eine Marihuana-Plantage im großen Stil betrieben haben: In einer früheren Aldi-Filiale in Wuppertal. Nun mussten sich beide vor Gercht verantworten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Die Schöffin saß dort, wo eigentlich die Staatsanwältin hätte sitzen sollen. Die rückt derweilen dorthin, wo meist Gutachter oder Nebenkläger ihren Platz haben. Flüstert die Dolmetscherin - üblicherweise neben den Angeklagten sitzend - denen die Übersetzung des Gesagten zu, muss sie nun quer durch den Saal sprechen. Und all das bei einem Prozessauftakt, der für 16 Uhr am Nachmittag angesetzt war - zu einer Zeit also, zu der man sonst bestenfalls mit allem schon durch ist. Hinzu kommen noch Trennscheiben aus Plexiglas, Wachtmeister mit Masken und Listen, auf die man seinen Namen schreiben muss, um angerufen werden zu können, wenn ein Corona-Fall im Saal zur Quarantäne zwingen sollte. Gerichtsprozesse in Zeiten von Corona: Da wird auch der Justiz und den Prozessbeteiligten so einiges abverlangt.

Auf der Anklagebank: ein 24-jähriger Mazedonier aus Leverkusen und ein 22-jähriger Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beiden wird vorgeworfen, in Wuppertal eine Marihuana-Plantage betrieben zu haben. In den Lagerräumen einer ehemaligen Aldi-Filiale sollen die Angeklagten 1058 Cannabispflanzen gehegt und gepflegt haben. Nachdem man deren Blüten und Blätter im Trockenzustand auf die Waage gelegt hatte, soll der Zeiger auf 21 Kilogramm gesprungen sein. Hinzu soll in den Plantagenräumen 12,6 Kilogramm schon abgeerntetes Marihuana aufgefunden worden sein. Die fünf Gramm, die man bei den Angeklagten zum Eigenkonsum gefunden haben soll, fielen da nicht mehr groß ins Gewicht.

Aus Sicht der Anklage sollen der Leverkusener und sein albanischer Kompagnon spätens im August 2019 beschlossen haben, sich ihren Lebensunterhalt durch den Handel mit Betäubungsmitteln zu finanzieren. Die beiden Lagerräume des ehemaligen Discounters scheinen sie für geeignet gehalten zu haben, um dort in abgeteilten Anzuchträumen eine Plantage in großem Stil einzurichten. Strom, um so etwas gewinnbringend betreiben zu können? Der wurde illegal abgezweigt – wer in bezahlen muss, wird der Prozessverlauf möglicherweise noch ans Licht bringen. Insgesamt 81 Vorschaltgeräte und 26 Vierfachsteckdosen hatten die Ermittler in den Plantageräumen sichergestellt.