Restaurant in Küpperteg und auf vier Rädern : Ein Stück Dolce Vita aus dem „Pizza Bulli“

Frisch hergerichtet: Sergio Palombis Restaurant „Pizza Bulli“ mit ausgefallener Möblierung am Friedhof Reuschenberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Sergio Palombi backt seit Jahren rollend Pizza. Im Holzofen in seinem „Pizza Bulli“. Und genau so heißt auch sein Restaurant am Friedhof Reuschenberg.