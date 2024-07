Berater versuchen zu helfen Senioren in der Schuldenfalle

Schuldnerberater sind finanzielle Schieflagen und damit einhergehende teils harte persönliche Schicksale gewohnt. Im Bundesdurchschnitt befinden sich rund acht Prozent der Bevölkerung in einer Überschuldung. Ganz besonders weich wird das Herz der Männer und Frauen der Leverkusener Arbeiterwohlfahrt (Awo) sowie vom Diakonischen Werk und dem Sozialdienst katholischer Männer (SkM) aber, wenn vor ihnen ein Senior oder eine Senioren in Not sitzt.