Diakoniesonntag : Seelsorger suchen Unterstützung

„Nah bei den Menschen sein“ – das war das Motto des diesjährigen Diakoniesonntags der evangelischen Gemeinde Opladen. Eingeladen in die evangelische Kirche Quettingen hatte das Diakonie-Team der Gemeinde.

Fragen wie „Warum engagiere ich mich ehrenamtlich? Was bewegt mich? Wozu dient mein Ehrenamt? Was hat sich im Laufe der Jahre an Seelsorgearbeit verändert?“ wurden von den Anwesenden beantwortet. Zum Beispiel von Monika Canfora. Das Gemeindemitglied war eine der ersten, die die ehrenamtliche Seelsorgeausbildung vor einigen Jahren durchlaufen hat: „Ich hatte auf diesen Kurs gewartet, ohne zu wissen, was mich erwartet“, sagt die Wahl-Opladenerin. Es sei das beste gewesen, was in ihrem Leben passieren konnte. Denn ihr Leben hätte sich seitdem verändert, sie sei achtsamer geworden, auch im Umgang mit sich selbst. Sie arbeitet ehrenamtlich im DRK-Altenheim in Opladen.