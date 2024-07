Leverkusener Schulleiter Bruno Bermes Teamarbeiter geht in Ruhestand

Den Sponsorenlauf hat Bruno Bermes in diesem Juni zum letzten Mal angepfiffen. Am 31. Juli geht der Schulleiter der Gesamtschule Schlebusch (GLS) in den Ruhestand. Bis dahin ist noch einiges zu erledigen. Bis zur Wiederbesetzung seiner Stelle werde es wohl noch dauern, weiß Bermes. Aber Schulleitung sei an der GLS schon immer Teamarbeit gewesen: „Da geht alles Hand in Hand, die Aufgaben sind klar verteilt und alle Rädchen greifen ineinander.“ Seinen Anteil müssen die Kollegen dann vorübergehend mit übernehmen. „Schüler und Eltern werden gar nicht merken, dass ich nicht mehr da bin“, behauptet er. Jedenfalls sei alles gut vorbereitet.